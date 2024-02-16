إدارة التجنيد تسلم المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بأسيوط والمنوفية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وانطلاقا من المسئولية الإجتماعية التى تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتى أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبى على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.

وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء مواقفهم التجنيدية ألقى اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة، أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية.

وكما تضمنت المراسم عدد من الفقرات الفنية لذوى الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والإهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر. حضر المراسم محافظا أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.