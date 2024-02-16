المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 + قيمة الزيادة الجديدة .. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدد من القرارات الجديدة المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية، وقد جاء قرار زيادة نسبة المعاشات من بين هذه القرارات، حيث وصلت الزيادة إلى نسبة 15 ٪ من قيمة المعاش الأساسية، وتهدف هذه القرارات الجديدة إلى توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين وتحسين جودة المعيشة.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

أعلنت الحكومة المصرية القرارات الجديدة التي اصدرها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء، والتي توجه بزيادة المعاشات في عام 2024، ويمكن حساب قيمة المعاش بعد إضافة الزيادة الجديدة عن طريق ضرب قيمة المعاش الشهري مع نسبة الزيادة وهي 15 ٪ ثم إضافة القيمة الأصلية للمعاش إلى الناتج، ومن المقرر تطبيق قرار الزيادة بداية من شهر مارس القادم.

جدول زيادة المعاشات فبراير 2024

يستفيد أكثر من 11.5 مليون شخص من المعاشات كل شهر، وفيما يلي جدول يوضح الزيادة في قيمة المعاشات: