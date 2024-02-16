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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع 3500 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.
وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق أ، ز، ج وشارع الثروة المعدنية والضغط العالي علي مدار ثلاثه أيام والتي أسفرت عن ضبط ٢٥٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعه الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.
وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام غلق وتشميع عددًا من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة الغير ملتزمه بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوي من المواطنين حيالها.
بالإضافة إلى رفع ٥٠٠ حالة اشغال للكافيهات والمقاهي بمنطقة المنشية بحي الهرم استجابة لشكاوي المواطنين لما تحدثه من ازعاج وضوضاء وإعاقة حركة سير المواطنين والمركبات.
كما شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي جنوب بمناطق المنيب وجسر الكنيسة والمدبح وميدان الجيزة اسفرت عن رفع ٥٠٠ حالة اشغال للمقاهي والمحال والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام واستاندات معروضات تابعه للمحال التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.