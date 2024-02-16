أخبار مصرية

كشف ملابسات سرقة شقة سيدة في الإسكندرية.. مبلغ مالي ومشغولات ذهبية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 02:26 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة عبر إحدى صفحات موقع "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة "مبالغ مالية ومحتويات شقة" بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11/1/2024 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات "الشاكية" - مقيمة بالقاهرة) اكتشافها سرقة (2 جهاز تليفزيون – مبلغ مالى -  مشغولات ذهبية - متعلقات شخصية) من شقة مملوكة لها بالإسكندرية ، ولم تتهم أحد بإرتكاب الواقعة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى حينه (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات لدى "عميل سئ النية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا