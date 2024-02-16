كشف ملابسات سرقة شقة سيدة في الإسكندرية.. مبلغ مالي ومشغولات ذهبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 02:26 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة عبر إحدى صفحات موقع "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة "مبالغ مالية ومحتويات شقة" بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11/1/2024 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات "الشاكية" - مقيمة بالقاهرة) اكتشافها سرقة (2 جهاز تليفزيون – مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - متعلقات شخصية) من شقة مملوكة لها بالإسكندرية ، ولم تتهم أحد بإرتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى حينه (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات لدى "عميل سئ النية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.