مؤلفة مسلسل «مليحة» تكشف دور مصر تجاه القضية الفلسطينية في رمضان 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 03:32 مساءً - أوضحت الكاتبة رشا الجزار، تفاصيل مسلسلها الجديد "مليحة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة، والذي تدور أحداثه في 15 حلقة.

وأكدت مؤلفة المسلسل في تصريحات صحفية، أن بطل العمل دياب يجسد شخصية ضابط يُدعى "أدهم"، ولكنه مختلف تمامًا عن كل أدوار الضباط التي تم تقديمها في الدراما التليفزيونية، بحسب قولها، معلقة "تُبرز شخصية أدهم الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية".

وتابعت: سنرى خلال الحلقات دور محوري ومهم للضابط "أدهم" في رحلة الفتاة "مليحة" وأسرتها.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الفلسطينية، التي غادرت فلسطين المحتلة عقب أحداث الانتفاضة الثانية، لتستقر لعدة سنوات في ليبيا.

وبعد أحداث ليبيا عام 2012، تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعاب والتحديات، وتتلقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كل منهم رأسا على عقب، ويكون لأدهم دوراً كبيراً في رحلتهم.

أحداث مسلسل " مليحة"

مسلسل "مليحة" مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، اشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب.

سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).