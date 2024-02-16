25 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 03:32 مساءً - أدى 25 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتهاقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد والبلدة القديمة في القدس للشهر الخامس على التوالي.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.

وأفادت مصادر فلسطينية بالقدس بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين الفلسطينيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين، ونكلت بهم. وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينية تحمل "سجادة الصلاة" أثناء توجهها إلى المسجد الأقصى.