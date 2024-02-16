نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة التجنيد والتعبئة تنظم مراسم إنهاء المواقف التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن بأسيوط والمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية، مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، بعد توقيع إجراءات الكشف الطبى على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وإنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم.

وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء مواقفهم التجنيدية ألقى اللواء / محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تضمنت المراسم عدد من الفقرات الفنية لذوى الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والإهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر.

حضر المراسم محافظا أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.