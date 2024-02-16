مسلسلات رمضان 2024.. الفنان شريف سلامة عن "كامل العدد 2": "سينجح بشكل كبير"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 04:29 مساءً - صرح الفنان شريف سلامة، عن مسلسل كامل العدد 2، والذى يذاع على شاشات المتحدة فى رمضان 2024، قائلاً:" فيه مفاجآت وتطورات للأحداث ويكبر من خلاله الشباب المشاركون بمشاكلهم و أحداثهم، ونحن قاربنا على الإنتهاء منه حيث تم تصوير 70% منه".

وتابع شريف سلامة في تصريحات صحفية، "أتوقع نجاح الجزء الثانى من المسلسل بنسبة كبيرة عن الجزء الأول، وهو كوميديا واقعية، والأحداث حقيقية والشخصيات أيضا حقيقية، و لمسوا الناس بالأحداث التى تقع، وهو نوع محترم من الدراما".

و أضاف شريف سلامة: " الدراما حقيقية ونحن حياتنا كلها دراما تفيد فى عمل المسلسلات والأفلام، وأنا أحب النوع الاجتماعي الذى يمس الناس، حتى نقدم لهم شئ حقيقى يعيشونه".

يقدم مسلسل "كامل العدد 2" بطولة النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة والمكون من 15 حلقة، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث يتواصل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، ومقرر بدء عمليات الدعاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

"كامل العدد 2" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تفتح المجال لفرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، طرح أفكار أكثر تنوعًا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل.