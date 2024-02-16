نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير المصري لدى بوروندي تسلم أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية بوروندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، بتسليم أوراق اعتمادها سفيرًا لدى جمهورية بوروندي، إلى رئيس الجمهورية البوروندي إيفاريست انداييشيميي.

هذا، وقد أشارت السفيرة أميرة عبد الرحيم إلى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع المسئولين البورونديين لخدمة المصالح المشتركة. كما أكدت على اهتمامها بالتنسيق والتعاون الدائم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالدعم المتبادل بين البلدين في إطار المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس البوروندي عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، كما وجه تحياته إلى أخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى سعادته بسابق زيارته إلى مصر واصفًا إياها بالأرض المباركة، وأكد حرصه على استمرار التواصل والتنسيق تعزيزًا للمصالح المصرية البوروندية.



