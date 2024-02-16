نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة الثانية من "Science، she says" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المجلس القومي للمرأة في النسخة الثانية من "Science، she says" بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة بحضور كل من الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، ووزيرة البحث العلمي الأسبق نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير الإيطالي ميشيل كاروني بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

أكدت الدكتورة نادية زخاري خلال اللقاء أهمية تسليط الضوء على العديد من النماذج النسائية التي يُحتذى بها في مجال البحث العلمي، مضيفة ان نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي والقيادة بلغت نحو 48% من الباحثين المصريين.

كما أشارت أن أي بحث هو عمل جماعي لا يعتمد علي شخص واحد فقط، كما اكدت ان المناصب في مجال البحث العلمي تحتاج إلي شخص مناسب لديه المؤهلات والقدرات اللازمة لشغلها.

وافتتح السفير الإيطالي الندوة بالترحيب بالحاضرين بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، مشيدًا بأن هذا اللقاء يهدف إلي التركيز علي دور للنساء والفتيات الحاسم في مجتمعات العلوم والتكنولوجيا، كما تهدف إلي التأكيد علي ضرورة تعزيز مشاركتهن في مجال العلوم.

المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة الثانية من "Science, she says"

المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة الثانية من "Science, she says"

المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة الثانية من "Science, she says"