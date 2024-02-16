عاجل- موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 بالخطوات على مصر الرقمية ( تفاصيل)

أحمد جودة - القاهرة - موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 بالخطوات على مصر الرقمية ( تفاصيل)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، خاصة بعد مطالبات المواطنين بعد غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد خلال الفترة الماضية، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل لإضافة المواليد على بطاقة التموين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على رابط التسجيل والفئات التي أعلنت عنها الوزارة

موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024



وأشار الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة سوف تعلن عن موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، خلال الأيام المقبلة وذلك حرصًا منها على مساعدة الأسر المصرية خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

كما أكد “المصيلحي” إلى أن الوزارة تسعى جاهدة على توفير عدد كبير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتناسب مع الكثير من المواطنين، وتؤكد الوزارة أيضًا على استمرار صرف أكياس السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيه للكيلو، لكل بطاقة تموين تحتوي على فرد إلى ثلاثة أفراد، وصرف 2 كيلو لكل بطاقة تموينية تحتوي على 4 أفراد فأكثر.

موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024



موعد اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.

قم بإنشاء حساب على المنصة.

ثم ادخل على خدمات التموين.

اضغط على اضافة المواليد.

اكتب اسم الإبن المراد اضافته.

اختر صلة القرابة”ابن”.

بعد ذلك اضغط على “حفظ البيانات”.

ثم اضغط على تسجيل.

سوف تظهر أمامك رسالة “تم ارسال طلبك بنجاح”.

من هي الفئات المستحقة لإضافة المواليد

الأرامل والمطلقات.

أصحاب المعاشات.

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

المستفيدين من معاش التضامن الإجتماعي.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.