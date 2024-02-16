عاجل- وظائف حكومية جديدة في منتصف فبراير 2024.. لا تفوّت فرصتك وأعرف التفاصيل الآن

أحمد جودة - القاهرة - وظائف حكومية جديدة في منتصف فبراير 2024.. لا تفوّت فرصتك وأعرف التفاصيل الآن

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن توافر وظائف حكومية جديدة في 7 جهات وذلك بداية من منتصف شهر فبراير الحالي، وقامت بتحديد الجهات التي سيتم عقد المسابقة بها، حيث تحرص الحكومة المصرية على تعيين خريجي الجامعات من وقت لآخر في بعض الوظائف الحكومية، ويتم عمل الاختبارات واختيار المقبولين، ولا توجد في هذه الوظائف أي وساطة أو تدخل العنصر البشري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عن الوظائف الحكومية.

وظائف في 7 جهات حكومية



هناك عدد كبير من خريجي الجامعات ينتظرون موعد الإعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها من قبل التنظيم والإدارة، وسوف يتم الكشف هذه الوظائف في منتصف شهر فبراير الحالي، حيث تم إطلاق وظائف في هيئة البريد المصري، وظائف في وزارة التربية والتعليم والطب الشرعي في الفترة الأخيرة، وتم توفير رابط إلكتروني للتقديم على هذه الوظائف وهذا هو الرابط من هنا .



شروط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024



وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فرصة تقديم الطلبات للمعلمين الذين يرغبون في المشاركة والانضمام إلى مسابقة التعليم والتربية لسنة 2024، حيث أن الهدف من هذه المسابقة هو توظيف 30 ألف معلم كما قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن جميع الشروط المطلوبة التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الأول، والثاني، والثالث بكافة المحافظات المصرية والشروط كما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يتمتع الشخص المتقدم بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

يجب اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.

يجب اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات والتدريبات المطلوبة.

يجب التقديم فقط في المحافظة الذي يقيم في المتقدم المسجلة في الرقم القومي.



يجب سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.