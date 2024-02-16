أحمد جودة - القاهرة - لا تفوّت فرصة الاستفادة من عائد مرتفع يصل إلى 23% على حساب ميجا توفير..كل ما تريد معرفته عن حساب ميجا توفير من بنك القاهرة

حساب ميجا توفير بنك القاهرة، قام بنك القاهرة بطرح العديد من الأخبار الجديدة التي تخص حسابات التوفير، حيث أن جميع المواطنين الآن يقومون بالبحث عن الطرق المختلفة لكي يقوموا بفتح حساب خاص يمكنهم التوفير منه، فقد تم الاعلان عن حساب ميجا التوفير الخاص بالبنك، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع تفاصيل هذا الحساب وعن تفاصيل العائد الخاص به.

حساب ميجا توفير بنك القاهرة



بنك القاهرة قد قام بالإعلان عن الحسابات الجديدة الخاصة بالتوفير، حيث أنه من ضمن تلك الحسابات هي ميجا توفير، فهذا الحساب الخاص بالتوفير لديه الكثير من المميزات الرائعة التي يمكن لجميع المواطنين أن يقوموا بالاشتراك فيه، حيث أن حساب ميجا توفير بنك القاهرة من الممكن أن يبدأ من 1500 جنيه، فمن الممكن فتح هذا الحساب والاشتراك به بهذا المبلغ البسيط، كما أن الدورية الخاصة باحتساب العائد التابع لحساب ميجا توفير بنك القاهرة يمكنه أن يبدأ من مبلغ 50 ألف جنيه.



مميزات حساب ميجا توفير بنك القاهرة



هناك العديد من المميزات التي يمتلكها حساب ميجا توفير، فمن ضمن تلك المميزات هي:

بنك القاهرة من الممكن أن يتم فتح هذا الحساب الخاص بميجا التوفير لجميع الأعمار، فمن الممكن أن يكون العمر أقل من 16 عام ومن الممكن أن يزيد عن 64 عام.

من الممكن أن يتم توفير التغطية الخاصة بالتأمين بشكل مجاني على جميع العملاء ابتداءً من 18 عام وحتى 65 عام.

هناك بعض المستندات التي يجب أن يتم توفيرها في حالة فتح حساب ميجا توفير، حيث أنه من ضمن تلك المستندات هي بطاقة العميل وأيضًا وصل كهرباء خاص بالمنزل