إقبال كبير من المواطنين على شوادر كلنا واحد قبل رمضان.. المواطنون يشكرون الرئيس السيسى على توفير السلع بـ2148 شادرا ومنفذا بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 08:30 مساءً - شهدت شوادر مبادرة كلنا واحد، لتوفير سلع مخفضة الأسعار قبل شهر رمضان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على زيارة المنافذ والشوادر التي تخطى عددها 2148 منفذا وشادرا.

وأعرب المواطنون عن خالص شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، المشغول دوما بالمواطنين، وحرصه المستمر على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما شكروا جهاز الشرطة الذين تواصلوا مع أصحاب السلاسل التجارية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم على مدار الـ24 ساعة.

جودة مرتفعة

وأكد المواطنون أن السلع تمتاز بجودة مرتفعة وأسعار منخفضة، وأنهم وجدوا كافة احتياجاتهم، لا سيما السلع الأساسية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمن والزيت، فضلا عن توفر كافة السلع في مكان واحد. وأوضح المواطنون أن وجود الشوادر في كافة المحافظات والمدن وتحريك سيارات محملة بالأغذية، جعلهم مطئمنين على وجود السلع وتوفرها قبل رمضان، مع تخفيض الأسعار.

وانطلقت فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، اليوم الجمعة، حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

زيادة عدد الشوادر

وبناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 "2031 منفذ – 6 معارض رئيسية - 44 معرض فرعى – 67 شادر" بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

ووفرت وزارة الداخلية كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.