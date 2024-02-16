بعد تطبيق الزيادة الجديدة ما هو موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير بالزيادة 2024؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تداول الكثير من المواطنين معلومات عن زيادة متوقعة في معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير الجاري، وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بنفي كل هذه الأخبار والتأكيد أنها غير صحيحة، ومن خلال متابعة السطور التالية يمكنكم معرفة كافة التفاصيل.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توسيع القاعدة العامة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بحيث تشمل ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، ويصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 22 مليون مواطن، ويأتي برنامج الدعم تكافل وكرامة ضمن التزام الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا مع تحسين ظروفهم المعيشية، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة في يوم الخميس الموافق 15 من شهر فبراير الجاري، وتصل قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 718 جنيه للأسر المستفيدة، ومعاش بقيمة 646 جنيه للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وقيمة معاش 503 جنيه بالنسبة للأيتام.
أسباب رفض طلب معاش تكافل وكرامة
هناك عدد من الأسباب التي ينتج عنها رفض طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة، وتأتي هذه الأسباب على النحو التالي:
- امتلاك دعم من الجمعيات الأهلية بما يصل إلى 400 جنيه.
- امتلاك عقارات بغرض الاستثمار أو التجارة.
- وظيفة حكومية بأجر يصل إلى 1600 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد.
- امتلاك مشروع شخصي أو المشاركة في مشروع.
- وجود ملكية أرض زراعية بمساحة 100 فدان.
- وجود مواشي مملوكة بغرض التجارة مثل الأبقار.
- امتلاك محل تجاري مسجل او غير مسجل.
- امتلاك جرار أو سيارة أو توك توك.
- وجود مصاريف مدرسية للأطفال تزيد عن 3 آلاف جنيه.
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