عاجل: حلاوة قبل رمضان".. وزارة التموين تُسعد المصريين بسكر إضافي بسعر منخفض

أحمد جودة - القاهرة - حلاوة قبل رمضان".. وزارة التموين تُسعد المصريين بسكر إضافي بسعر منخفض

تعمل الحكومة المصرية بجدية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إيجاد حلول فاعلة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تتجلى أساسا في تفاقم أوضاع السلع الأساسية بما في ذلك السكر الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره ليصل إلى أكثر من 47 جنيهًا نتيجة للتلاعب والاحتكار من قِبَل بعض التجار في الأسواق المصرية ومن أجل مواجهة هذه التحديات اتخذت وزارة التموين مجموعة من الإجراءات الهامة التي سنتعرف عليها في هذا النص تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين توفر السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تعرضهم للتلاعب والاحتكار في المستقبل، سيتم صرف واقع 2 كيلو سكر للبطاقة الأربع افراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الإخباري لكي تتعرف على المزيد من التفاصيل.

حقيقة صرف كميات السكر 2024



صرح وزير التموين أحمد كمال، الناطق الرسمي باسم الوزارة، استمرارية الوزارة في صرف السكر غير الموجود بموجب البطاقات التموينية، بمقدار 2 كيلوجرام للبطاقات التي تخص أربعة أفراد فما فوق ذلك، و1 كيلوجرام للبطاقات الخاصة بثلاثة أفراد أو أقل من ذلك، وذلك بتكلفة 27 جنيها مصريا لكل كيلوجرام. وأفاد أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومي يصل إلى 63 مليون مواطن مصري يتلقون يوميًا السلع الأساسية والضرورية التي يتم صرفها عبر البطاقات التموينية، بما في ذلك الزيت والسكر والمكرونة، وجميع السلع الأخرى، ويحصل المواطنون على حصص محددة من هذه السلع بالإضافة إلى السكر غير المقنن المتاح بسعر 27 جنيها للكيلو، ويشمل الدعم الإضافي الممنوح للمواطنين.

قرارات وزارة التموين بصرف السكر 2023



تم الموافقة من قبل وزارة التموين على تطبيق قرار صرف السكر اعتبارًا من يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وأكدت الوزارة أهمية هذا القرار في ضمان استقرار الأسعار ودعم المواطنين المصريين خلال الظروف الصعبة للأزمة الاقتصادية وشددت الوزارة على ضرورة مراقبة المحال التجارية والمنافذ لضمان احترامها للقرار مع التنبيه إلى أن أي تجاوز سيعرض المخالف لغرامة تصل إلى 42 جنيهًا لكل كيلوغرام من السكر.