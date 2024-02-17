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أحمد جودة - القاهرة - عاجل : ارتفاع غير مسبوق في سعر الحديد ..تعرف على اسعار الحديد اليوم

اسعار الحديد والاسمنت، ارتفاع جديد يشهده طن الحديد اليوم فى الأسواق المصرية بقيمة 850 جنيه للطن الواحد، ليبلغ سعر طن الحديد 65 ألف جنيه، وآثار هذا الخبر غضبا كثيرا خاصة لأصحاب العقارات والأراضي السكنية الراغبين فى البناء، هذا وقد تراجع سعر الأسمنت بقيمة 145 جنيه، اليكم اسعار الحديد والاسمنت اليوم.

اسعار الحديد فى مصر اليوم



هناك مجموعة من الشركات المصنوعة للحديد فى مصر والتي أشهرها حديد عز والذي استقر سعره اليوم على 65 ألف جنيه بعد زيادة 850 جنيه خلال ليلة أمس فى السوق المصري.

أما عن حديد سرحان فبلغ سعر الطن نحو 62000 جنيه.

أما عن حديد بشاي فسجل سعر الطن اليوم نحو 63200 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المعادي إلى 62000 جنيه.

فى حين وصل سعر طن حدعكصل ستيا إلى 62200 جنيه.

ووصل سعر طن حديد العشري فثبت قرابة 62000 جنيه

أما عن حديد المصريين سجل سعر الطن فيه نحو 62200 جنيه.

وبلغ طن حديد الكومي نحو 62100 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبي للطن الواحد نحو 63000 جنيه

وبلغ طن حديد عطية نحو 63000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم



سعر الاسمنت اليوم فى مصر فقد شهد تراجعا طفيفا بين الشركات وهذا بعد نزول 145 جنيه من السعر القائم عليه، لتكون الأسعار فى الأسواق على النحو التالي:

بلغ سعر أسمنت المسلح إلى 2130 جنيه

وصل أسمنت النصر عند مستوى 2090 جنيهًا.

أما عن أسمنت وادي النيل فبلغ سعره 2100 جنيها.

ووصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 2130 جنيها

تراوح سعر الأسمنت المخلوط ما بين 1280 إلى 1440 جنيها.

تراوح سعر الأسمنت المقاوم أيضًا ما بين 2150 و2370 جنيها.

أما عن الأسمنت الأبيض فتراوح سعره من 3500 إلى 3600 جنيه.

من هنا تكون قد تعرفنا معا على اسعار الحديد والاسمنت اليوم فى الأسواق المصرية لجميع الشركات والمصانع المنتجة للحديد والأسمنت، من المتوقع صعود سعر الحديد خلال الأيام المقبلة ليصل إلى 67 ألف جنيه.