أحمد جودة - القاهرة - زيادة 2024 .. اخر اخبار زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين بالقطاع الحكومي

يتم التساؤل عن زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين فمع بداية عام 2024 الجديد بدأت تظهر في مصر أزمة كبيرة في سعر السلع الاستهلاكية للمواطن المصري ومع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بدأت تظهر في مصر مشكلة جديدة وازمه كبيره، وهي أزمة غلاء وارتفاع جنوني في الأسعار مما جعل جميع المواطنون يناشدون الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخذ خطوة سريعة لحل أزمة الغلاء التي تمر بها جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية.

اخر اخبار زيادة المرتبات 2024



مع ارتفاع شكاوي المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة بسبب الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية تم تداول الكثير من الاخبار والاقاويل عن الزيادة في المرتبات التي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإظهار الدعم النفسي والمادي من قبل الحكومة المصرية لحل ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري.

وذلك حتى يتم تقديم بعض المساعدة المالية وحتى يتم الانتهاء من حل ازمة ارتفاع الاسعار التي اصبحت من اكثر المشكلات التي تواجه دولة مصر في هذه الأيام، ومن ضمن قرارات الرئيس قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري للعاملين داخل القطاع الحكومي، وايضا زيادة في مرتبات المعاشات لتصل إلى 15% قيمة الزيادة لكل مواطن يحصل على معاش.

موعد صرف الزيادة في الرواتب والمعاشات



مع قرار الرئيس المصري بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى بدأ يتساءل الكثير من المواطنين عن بدء صرف الزيادة في الأجور التي قد أعلن عنها الرئيس لحل أزمة غلاء المعيشة التي يمر بها المواطنون المصريين، وقد اوضحت وزارة المالية أن صرف الزيادة في المرتبات والمعاشات سوف تكون بدايه من يوم 21 لشهر فبراير الجاري لعام 2024 للعاملين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.