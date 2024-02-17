نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 فبراير 2024.

وتستعرض "دوت الخليج" تلك الأنشطة خلال التقرير التالي:-

الجمعة 9 فبراير :

أطلق التضامن الاجتماعي حملة توعوية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن ٥ سنوات تحت عنوان "نتابع سوا" للتوعية بالاكتشاف المبكر

كما أنشأ الهلال الأحمر المصري 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك استكمالًا للجهود الإغاثية بقطاع غزة.

السبت 10 فبراير

ونفذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية دورات تدريب مدربين بإدارة شؤون المرأة لتوعية المدربات بالتغيرات المناخية استعدادًا لتدريب الرائدات في جميع المحافظات في إطار بناء القدرات والمهارات

كما نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورشة عمل حول "الوقاية من الإدمان" للأخصائيين الاجتماعيين بمديرية تعليم الجيزة لرفع الكفاءة المهنية وتعزيز قدرات المشاركين بالوقاية من التعاطي والإدمان ومعالجته

الاحد 11 فبراير

هذا وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة لتدريب برنامج حرفي لدعم صغار ومصنعي الحرف اليدوية والتراثية والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع البنك المركزى المصري باستهداف تعزيز الوعي التأميني والشمول المالي لدى أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وأفتتحت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي أولى أنشطة مشروع التعاون الميداني في إطار تعزيز جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات بقرى حياة كريمة

الإثنين 12 فبراير



وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" في مصر.. وتؤكد أن إطلاق الدليل التدريبي التفاعلي الدامج يُمثّل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والمشروع يوفر العديد من الحقوق والمزايا للمسنين

وعقد لقاء تنسيقي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة "إيفاك" حول آليات الإحالة وخطة العمل وخطة التدريب للمرحلة المقبلة

الثلاثاء 13 فبراير

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوي لمؤسسة "مصر بلا مرض للرعاية الصحية" وإطلاق مبادرة "عالم بلا مرض" بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.. والقباج تعلن تجهيز 10 عيادات لتقديم الصحة الإنجابية بالتعاون مع المؤسسة وتوفير عيادات متنقلة مجهزة

وعقد اجتماعا موسعًا مع قيادات بنك ناصر الاجتماعي بشأن ميكنة لجان الزكاة واللقاء يناقش تنظيم عمل لجان الزكاة وخلق قاعدة بيانات داخل البنك لكل أعمال لجان الزكاة

بينما واصل التدخل السريع حملاته إزاء موجة الطقس السيئ.. ويتعامل مع 2486 حالة لأشخاص بلا مأوى على المستوى المركزي ومحافظات الجمهورية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

ودشن صندوق مكافحة وعلاج الادمان مرحلة جديدة من برامج الحماية من تعاطي المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.. والقباج تؤكد تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان وطرق الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وتوفير الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة

الأربعاء 14 فبراير

كما زارت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية والسيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي مقر الهلال الأحمر المصري.. وتطلعان على الجهود الإغاثية والمساعدات المقدمة من الجمعية

وأعلنت التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2024.. و694 أمًا تقدمت للمسابقة.. وانطباق الشروط والمعايير على 412 استعدادا لاختيار الأمهات المكرمات بالاحتفال السنوي في شهر مارس من كل عام

كما أعلنت تكثيف حملات الكشف تعاطي المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. وتؤكد استمرار تكثيف الحملات طوال فترة الدراسة.. وإجراءات رادعة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

ونظم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط نشاط لوحدات التضامن بالجامعات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. ندوة بعنوان "تماسك الأسرة بين مسئولية الآباء ووعي الأبناء" للتأكيد على أهمية الترابط الأسري

الخميس 15 فبراير

ونيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية سيدات أعمال مصر 21 بجامعة الدول العربية تحت عنوان "نساء من أجل النجاح.. التنقل في الاستراتيجيات المستقبلية للنجاح"

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر: مصر مثل أشقائها من الدول العربية تُولي أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تستند علي دور نشط للقطاع الخاص والأهم مراعاة البعد الاجتماعي في كل السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة لأحداث التنمية

كما استقبلت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا وتبحثان التعاون وتبادل الخبرات في مجالات شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والرعاية البديلة وكبار السن وتمكين المرأة والتسويق والمعارض

وزارت القباج ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا دار الفسطاط لرعاية البنين بالجمعية الخيرية لرعاية الطفولة وتضطلع على التجربة المصرية في مجال رعاية الأبناء كريمى النسب

ودشنت القباج خدمة الاستشارات الرقمية "اسال مودة" تأكيدًا على التطوير المستمر ببرنامج مودة.. والخدمة توفر الدعم والمساندة للأفراد والأسر لمواجهة التحديات الزوجية والأسرية

أما عن حملة هنوصلك تواصل فعالياتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التاهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى وتنفذ 1146 حملة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تاهيل متنقل وباستهداف 762 قرية على مستوي الجمهوية

هذا وشاركت ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية بورشة عمل البنك الدولي حول تغطية التأمين الاجتماعي للعمال المعرضين وأسرهم في مصر.. والورشة تعمل على تعزيز المعرفة وتسليط الضوء على التجارب ذات الصلة

الإنفوجراف

الإنفوجراف

الإنفوجراف

الإنفوجراف

الإنفوجراف

الإنفوجراف

الإنفوجراف