نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاده.. مصطفى وزيري بفيديو جديد "أنا صاحب وزيري1.. واستطعنا إبهار العالم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من خلال فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، إنجازات ست أعوام مضت على ولايته فيما يشبه كشف حساب لكل ما تم من اكتشافات أثرية.

وقال وزيري إنه على مدار 6 سنوات مضت تمكن الأثري المصري من إبهار العالم، وجاء الفيديو بعد موجة نقد عاتية تعرض لها الأمين العام بسبب إعلانه عن ما أطلق عليه مشروع القرن "إعادة كسوة هرم منكاورع" وكذلك بسبب فيديو نشرته بوابة دوت الخليج تحت عنوان فيديو سقارة.

وأكد وزيري أن مصر استطاعت أن تبهر العالم بسبب الاكتشافات الأثرية التي منذ عام 2016 من خلال حفائر كان نتيجتها اكتشاف عدد كبير من المقابر في الأقصر

وفي 2018 حقق الأثريون المصريون اكتشافات أخرى فى منطقة سقارة، منها عدد كبير من التوابيت ومن البرديات والتي أطلق على أولها وزيري1.

وعدد الدكتور مصطفى وزيري إنجازاته وإنجازات المجلس في ولايته تحت عنوان كبير أسماه من خلال حديثه "اكتشافات بأيادي مصرية خالصة"، في فيديو يبدو وكأنه رد على ما تم اتهامه به خلال الأونة الأخيرة من عدم تحقيق شئ على أرض الواقع، حيث أثبت اكتشافه لعدد من البرديات والتي تعد الأولى من نوعها بعد ما يقرب من 125 عامًا على حد قوله.