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أحمد جودة - القاهرة - مبادرة تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية 2024 في جميع محافظات مصر بأسعار مميزة، أعلن صندوق "تحيا مصر" عن مبادرة "تحيا مصر" لتوفير السلع الغذائية، حيث قامت الجهات الحكومية المختصة بتنظيم قوافل تُعرف بمبادرة "أبواب الخير".

وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك. ستنتشر هذه القوافل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بهدف توفير السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق العادية.

مبادرة تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية

اختلفت أسعار المنتجات في الأسواق بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذلك حرصت الحكومة على محاولة توفير السلع بأسعار مدعمة ومخفضة من أجل مساندة المواطنين وتكون تفاصيل القوافل للمبادرة كما يلي:

المبادرة تعمل على توفير نحو مليون كرتونة.

المواد التي بداخل الكرتونة ستكون نحو 12.300 طن مواد غذائية جافة.

كل أسرة سوف تحصل على كرتونة بداخلها 12 كيلو من المواد.

المواد التي بداخل الكرتونة ستكون عبارة عن 5 كيلو أرز وأيضًا 3 كيلو مكرونة و2 كيلو سكر بالإضافة إلى زيت وشاي وأيضًا نصف كيلو فول.

يوجد في الكرتونة أيضًا كيلو بلح، وهناك بروتين من الدواجن واللحوم.

مبادرة تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية 2024 في جميع محافظات مصر بأسعار مميزة

مبادرة تحيا مصر

حرصت وزارة التضامن على توفير دعم للمواطنين، وجاء ذلك القرار بعد مناقشة الوزارة كيفية مساعدة المواطنين في مواجهة الغلاء الذي حدث في الأسعار وأيضًا توفير الدعم مع اقتراب شهر رمضان، والمبادرة تحققت بتعاون الجهات الآتية مع صندوق تحيا مصر:

مبادرة تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية 2024 في جميع محافظات مصر بأسعار مميزة

العديد من البنوك والشركات.

عدد كبير من مؤسسات المجتمع تقريبًا نحو 100 مؤسسة مثل بيت الزكاة وأيضًا حياة كريمة.

مؤسسة مصر الخير.

الأورمان.

الجمعية الشرعية.

الصدقات المصري.

مبادرة تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية 2024 في جميع محافظات مصر بأسعار مميزة، نقلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ماتريد معرفتة عن مبادرة تحيا مصر القائمة من الدولة المصرية لمساعدة ومساندة المواطنين ولمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024،