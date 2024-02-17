نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بعد ارتفاع أسعار السيارات تعرف على شروط قرض السيارة من بنك الأهلي المصري 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل| بعد ارتفاع أسعار السيارات تعرف على شروط قرض السيارة من بنك الأهلي المصري 2024، تقدم بنك الأهلي المصري قروض السيارات بمجموعة من الرسوم التي تناسب احتياجات العملاء المتنوعة،و يعمل البنك على تقديم عروض وتسهيلات تجذب العملاء.

بما في ذلك تمويل السيارات الذي يمكن أن يصل إلى مليون ونصف جنيه للموظفين و3 ملايين جنيه لأصحاب المهن الحرة، ويتيح البنك أيضًا فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، ولا تتوجب أي رسوم للاستعلامات التي يطلبها البنك عند تقديم طلب التمويل.

قرض السيارة من بنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في العملاء الراغبين في الحصول على تمويل السيارة من البنك، وهذه الشروط تتمثّل في التالي:

العمر لتمويل الموظفين يتراوح بين 21 عامًا حتى 60 عامًا.

أما العمر لتمويل أصحاب الأعمال والمهن الحرة يكون من 25 عامًا حتى 65 عامًا.

التمويل يجب أن يكون 100% من سعر السيارة التي يرغب العميل في شرائها، ويلزم الا يغير نوع السيارة بعد الحصول على التمويل.

الالتزام بفترة السداد التي يتفق عليها العميل مع البنك وعدم مخالفتها.

عاجل| بعد ارتفاع أسعار السيارات تعرف على شروط قرض السيارة من بنك الأهلي المصري 2024

تمويل السيارة البنك الأهلي المصري

وفر البنك الأهلي تمويل للعملاء من أجل مساعدتهم في الحصول على سيارة، وتكون تفاصيل التمويل كما يلي:

التمويل يكون دون دفع رسوم مقدم.

لا يحتاج التمويل إلى ضامن.

تكون الفائدة للتمويل هي 24% وقد تصل إلى 24.5% للموظفين، كما تكون 25.25% لأصحاب الأعمال الحرة.

هناك العديد من البرامج المتنوعة للموظفين منها تحويل راتب، أو إثبات دخل، أو بدفع مقدم 40% والحصول على تمويل 60% والعديد من البرامج الأخرى.

عاجل| بعد ارتفاع أسعار السيارات تعرف على شروط قرض السيارة من بنك الأهلي المصري 2024

المستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك الأهلي المصري

هناك مستندات يجب تقديمها عند تقديم طلب الحصول على تمويل البنك الأهلي، وتكون هذه المستندات كما يلي: