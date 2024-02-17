مصطفى محمد فى مهمة صعبة مع نانت أمام باريس سان جيرمان اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 10:29 صباحاً - يستضيف فريق نانت الفرنسي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، نظيره باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي في العاشرة من مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "لا البوجوار"ن، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويدخل المتألق مصطفي محمد المباراة منتشيا بعد التألق وقيادة نانت للفوز على مضيفه تولوز بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي موسم 2023/24.

وسجل مصطفي محمد الهدف الأول فى الدقيقة الثانية من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع، قبل أن يصنع هدف فريقه الثاني فى الدقيقة 51 والذي سجله اللاعب تينو كاديويري.

لكن طموح مصطفى محمد مع نانت يصطدم بالعملاق باريس سان جيرمان، الذي يتصدر ترتيب المسابقة، كما انه قادم من فوز رائع أوروبيا على ريال سوسيداد 2-0 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نانت المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 50 نقطة.

وتألق مصطفى محمد مع منتخبنا الوطني خلال أمم أفريقيا، ونجح فى تسجيل 4 أهداف خلال المباريات الأربعة التى خاضها منتخب الفراعنة، وأصبح أول لاعب يسجل فى 4 مباريات متتالية للمنتخب، متخطيا الرقم السابق لحسام حسن، 3 مباريات متتالية.