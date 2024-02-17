نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة أجور العاملين بالصحف القومية بقيمة ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بقيمة ألف جنيهٍ شهريًا، وألا يقل الحد الأدنى للأجور للعاملين بها عن 6 آلاف جنيهٍ شهريًا، بدءًا من راتب شهر مارس المقبل.

وقال رئيس الهيئة، إن هذا القرار يمثّل انعكاسًا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحِزمة الإجراءات الاجتماعية، التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد “الشوربجي” بسرعة استجابة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمطالب الهيئة، وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة، في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد رئيس الهيئة، استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن، باعتبارها أحد أهم عناصر قوته الناعمة.