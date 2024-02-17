معبر رفح أبوابه مفتوحة.. دخول شاحنات مساعدات لغزة واستقبال جرحى ومصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 11:26 صباحاً - شهد معبر رفح بين مصر والأراضي الفلسطينية اليوم، تواصل حركة عبور شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال جرحي ومصابين، وأفادت بيانات إدارة معبر رفح، أنه يجري حاليا مرور دفعة مساعدات جديدة تضم نحو 120 شاحنة في طريقها من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، وإنهاء إجراءات دخول 41 مصابا وجريحا لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وعبور مسافرين من حملة الجوازات الأجنبية المقيمين بغزة في طريقهم لبلدانهم.

وشهد المعبر خلال الساعات الماضية إدخال 133 شاحنة محمل بالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، و4 شاحنات وقود وغاز الطهي الخاص بالمنازل.

ويستقبل يوميا فريق الأطباء المصريين المرابطين علي معبر رفح جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، ويقومون بإجراء الكشف الطبي وتحديد وجهة المستشفى التي تنقل إليها بواسطة سيارات إسعاف ترتكز في ساحة المعبر في حالة جاهزية انتظارا لوصول الجرحى والمصابين.

يذكر أنه تتواصل يوميا عبر بوابتي معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة العبور الشاحنات تنقل مساعدات من مصر لقطاع غزة، تستقبل جرحى ومصابين قادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة، والمعبر أبوابه مفتوحة لم تغلق حيث تسابقت الجهود الإنسانية ودفعت بشاحنات تنقل مساعدات من مصر وأخرى قادمة من دول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.

وأضاف أن هذه المساعدات يتسلمها الهلال الأحمر المصري وينقلها لقطاع غزة، لافتا إلى أن ما يسمح بدخوله عدد قليل ولا يزال يتكدس الكثير بسبب عرقلة إسرائيل دخول الشاحنات.

وقال إن كل هذا ليس خافيا علي أحد حيث يتم يوميا استقبال وفود اغاثية واممية ومسؤولين حكوميين من كل العالم بمدينة العريش واطلاعهم علي الوضع علي الطبيعة وحركة استقبال المساعدات، وما ينقل منها وما يتم عرقلته.