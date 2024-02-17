التعليم توجه المديريات بإلغاء التوجيه المالي والإداري واستحداث المراجعة الداخلية والحوكمة

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أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لجميع المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بشأن الغاء التوجيه المالى والإداري واستحداث المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام بالاختصاصات والاشتراطات.

وجاء نص الخطاب على إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 3 بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٦ المعتمد من وزير التربية والتعليم، بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة ٢٠١٨، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠، وعلي القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ۲۰۲۱ باعتماد الهيكل التنظيمي المستحدث بجدول وظائف ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي ضوء ما سبق فقد تقرر الآتي:

1. إلغاء أي تقسيمات تنظيمية تقوم بذات المهام مثل التفتيش المالي والإداري أو التوجية المالي والإداري أو التفتيش والرقابة أو ما يعادلهما من تقسيمات تنظيمية.

۲. استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، يتبع مدير المديرية مباشرة.

3. الالتزام التام بما ورد بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠،المتضمن مهام واختصاصات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذا الاشتراطات المذكورة به.

هذا للتفضل بالتوجيه نحو سرعة اتخاذ اللازم في ضوء الكتاب الدوري الصادر من الوزير سالف الذكر مع ملء النموذج المرفق) والإفادة، مع إعتبار الموضوع هام وعاجل جدا.