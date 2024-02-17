نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من الأشخاص في مصر البيان الجديد الخاص بالتقديم على الشقق السكنية التي تتبع بنك الإسكان والتعمير2024، كما يبحث أيضًا عدد كبير منهم على الرابط الرسمي الخاص بحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، حتى يتمكنوا من التسجيل لحجز الوحدات السكنية التابعة لهم، وقد صرح بنك الإسكان والتعمير بعض الشروط التي لا بد من إتاحتها في كافة المتقدمين، ولن يقبل التقديم وللاستلام الشقق حتي تتوفر هذه الشروط، لذا سوف نوفر لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل، وشروط التسجيل في السطور الآتية.

حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024



يمكن التسجيل على الشقق من خلال السير على الآتي:

الدخول إلى منصة بنك الإسكان والتعمير الرسمية، وذلك عن طريق النقر هنا.

قم بالضغط على أيقونة الشقق السكنية.

في هذه الخطوة يطلب الموقع بعض المعلومات الخاصة بالمتقدم، يجب إرفاق كافة المعلومات بطريقة صحية والتحقق من صحتها مرة اخرى.

لا بد من قراءة الشروط الخاصة بالتسجيل، ومراجعتها جيدًا والموافقة عليها بالضغط علي كلمة موافقة.

الخطوة الرابعة قم بإرسال كل الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بالمتقدم، ثم قم بالنقر على تسجيل الطلب.

انتظر حتى يتم الرد عليك بالموافقة أو بالرفض.



شروط التقديم علي شقق وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية



علي المتقدم تنفيذ الشروط الخاصة بالتقديم علي شقق الإسكان حتى يتم الموافقة على النموذج الذي قدمه المستفيد، للحصول على الوحدة السكنية، ويمكنكم إتباع الشروط من خلال مايلي: