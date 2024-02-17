نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر البحث عن خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، حيث إنه يمكن ذلك بكل سهولة عن طريق دخول المواطن على منصة مصر الرقمية، ومن ثم اتباعه سلسلة من الخطوات البسيطة للغاية التي قامت الوزارة بتوضيحها، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل كلها التي تتعلق بالإضافة.

إضافة المواليد الجدد

بمكنك إضافة المواليد الجدد الذين قامت وزارة التموين بالإشارة إليهم من خلال السير على النقاط التالية:

في البداية يلزم عليك الدخول على موقع مضر فالرقمية من هنا.

بعد ذلك يتوجب عليك النقر على زر “التموين” الذي يوجد أمامك ضمن الخيارات المتوفرة أمامك.

النقر على خدمة “إضافة أفراد أسرتي” من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

بعد ذلك يتوجب عليك كتابة الرقم القومي بشكل صحيح للابن المراد إضافته.

بعدها لا بد من اختيار سبب الضم.

في النهاية يلزم عليك الضغط على تبويب “إضافة”، وبذلك يتم إضافة المواليد بكل سهولة ويسر عقب اتباع تلك الخطوات السابقة.

ماهي الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد الجدد

لقد وضعت وزار التموين سلسلة من الأوراق والوثائق اللازمة التي لا بد من أن يتم توافرها في الشخص الذي يريد أن يقوم بإضافة المواليد الجدد، حيث إن من ضمن هذه الأوراق كل ماي لي: