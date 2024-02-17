بمناسبة انعقاد مؤتمر الشباب والبيئة بأسوان الشهر الجارى ... تخصيص قطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 12:31 مساءً - فى إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة وبمناسبة انعقاد مؤتمر الشباب والبيئة بمحافظة أسوان الشهر الجارى شهدت محطة مصر بالقاهرة مساء أمس الجمعة الموافق 16 / 2 / 2024 انطلاق قطار الشباب حيث تم تخصيص الرحلة لأعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة بالاضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والاعلاميين لمرافقة الرحلة وحضور المؤتمر وكان فى استقبالهم عدد من كبار المسئولين بالهيئة .

ويذكر أن رحلات قطار الشباب تتم بشكل سنوى بالتعاون بين وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج ( إعرف بلدك ) للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والاثرية بمدينتى الأقصر وأسوان .

وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للشباب والبيئة يستعد لتنظيم مؤتمره السنوى تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى" بمحافظة أسوان الشهر الجارى تحت رعاية د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، وتحت مظلة جامعة الدول العربية حيث من المقرر أن يكون هناك زيارات ميدانية للتعرف على التراث الأسوانى وزيارة للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، الى جانب تنظيم زيارة خاصة للسد العالى .