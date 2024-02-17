الرعاية الصحية تطلق فعاليات المجلس التنفيذي الأول لعام 2024 بمشاركة عدد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 12:31 مساءً - المجلس التنفيذي للهيئة يستعرض مؤشرات الهيئة لعام 2023 بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل .. وخارطة الطريق خلال 2024

رئيس هيئة الرعاية الصحية علينا مسؤلية كبيرة لتطوير مفهوم الرعاية الصحية في مصر .. و نتطلع للمزيد من التميز التشغيلي والإكلينيكي خلال الفترة المقبلة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نفخر بأن عائد السياحة العلاجية خلال 2023 تضاعف لـ7 أضعاف ما كان عليه .. ونؤكد على مجهودات الهيئة لضمان الاستدامة المالية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: يؤكد على تعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية خلال الفترة المقبلة من خلال برامج حوافز إضافية مربوطة بمعايير قياس الآداء الإكلينيكي ومعدلات الإنتاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يكرم كل من ساهم بجدارة في التعامل مع الحالات الطبية والإنسانية من مصابي غزة بمستشفيات الهيئة و يعلن : 35%من العمليات والتدخلات الجراحية للمصابين الفلسطينين تمت من خلال هيئة الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يكرم 18 منشأة رعاية أولية الفائزة بالمسابقة التحفيزية لتحقيق المستهدفات خلال 2023 بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست

نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية: قطعنا شوطاً كبيراً في مأسسة منظومة هيئة الرعاية بالمحافظات ونتابع باستمرار مؤشرات عمل أفرع الهيئة لضمان توحيد الجهود في اتجاه استراتيجية الهيئة

المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية 7 اتجاهات ومرتكزات للهيئة خلال 2024 .. ونمتلك 311 منشأة منهم 193 منشأة معتمدة اعتمادًا كليًا ومبدئيًا ب6 محافظات

المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية حرصنا على مشاركة خبراء البنك الدولي.. ومن الشركاء شركة ديلويت العالمية وإيكو ميديكال الاماراتية لمناقشة مؤشراتنا بمنظور دولي

جلسة حوارية لخبراء الرعاية الصحية وشركاء النجاح لاستعراض مؤشرات التحول بالأهداف الاستراتيجية إلى أهداف تنفيذية وتشغيلية

المجلس التنفيذي للهيئة يستعرض نتائج الفحص الطبي الدوري الشامل المجاني بمحافظات التأمين الصحي الشامل .. وخطة جديدة للفحص الشامل وفقًا لأحدث الممارسات العالمية

المجلس التنفيذي للهيئة يستعرض قصة نجاح الهيئة بآراب هيلث 2024.. وأبرز مخرجات المشاركة توقيع 8 بروتوكولات تعاون في مجالات الرعاية العلاجية الرقمنة والذكاء الاصطناعي والسياحة العلاجية واقتصاديات الصحة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري للمجلس التنفيذي السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية الذي انطلق هذا العام، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل والتأمل في الماضي: ابتكار المستقبل بمرجعية".

وقال بيان الهيئة، انطلق المجلس التنفيذي الأول للهيئة لعام 2024 بحضور رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية ومستشاري رئيس الهيئة ومساعدي المدير التنفيذي ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم ومديري الإدارات ومدراء الأفرع ونوابهم وعدد من مدراء المنشآت الصحية وممثلين عن القوى البشرية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة في بيانها، يهدف اجتماع المجلس التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية لعام 2024، إلى تقييم وتحليل آداء أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحيةالشامل، من خلال استعراض تقارير مفصلة لكل فرع لعام 2023 مبنية على معايير ومؤشرات أداء محددة تشمل تقييمًا شاملا للجوانب الإكلينيكية والمالية والإدارية والجودة ورضاء المنتفعين مما يعكس الأداء العام لكل فرع، وبما يضمن تحسين الأداء بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق للفترة المقبلة من خلال استعراض رؤية واستراتيجية الهيئة خلال الفترة القادمة.

و أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن القوى البشرية هي المورد الأثمن لدى الهيئة وتنمية مهارات وتعزيز قدرات العنصر البشري، على رأس أولويات الهيئة، مؤكدًا على تعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية خلال الفترة المقبلة من خلال برامج حوافز إضافية مربوطة بمعايير قياس الآداء الإكلينيكي ومعدل الإنتاجية

مشيرًا أن اجتماع المجلس التنفيذي يخلق الإلهام من خلال عرض إنجازات الهيئة وقطاعاتها المختلفة والأفرع ويدعم التحفيز بين المشاركين مما يعزز روح المنافسة الإيجابية، وأضاف: يتيح المجلس التنفيذي للمشاركين المشاركة في مناقشات مثمرة وكذلك مشاركة التحديات والحلول، وذلك بحضور نخبة من الخبراء المتميزين على المستوى الاستراتيجي والتنفيذي والتشغيلي مما يساهم في تحسين الجودة وتعزيز التميز في الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن علينا مسؤلية كبيرة لتطوير مفهوم الرعاية الصحية في مصر، وتطلعه للمزيد من التميز خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المؤشرات المبنية على نهج علمي هي أساس التميز ، منوهًا أن العائد المالي من السياحة العلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحول خلال 2023 تضاعف 7 أضعاف ما كان عليه، منذ إطلاق مشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، وهو ما يدلل على التطور الملموس والطفرة النوعية التي حدثت بمنشآت الهيئة وبخدماتها المقدمة سواء لمنتفعي التأمين الصحي الشامل أو للوافدين الأجانب.

ولفت الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، قطعنا شوطاً كبيراً في مأسسة منظومة هيئة الرعاية بالمحافظات، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لمؤشرات عمل أفرع الهيئة لضمان توحيد الجهود في اتجاه استراتيجية الهيئة الرامية إلى الوصول إتقديم الخدمة الطبية الائقة للمواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة والممارسات الإكلينيكية العالمية.

وخلال كلمة الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، أشار إلى 7 اتجاهات ومرتكزات للهيئة خلال 2024، مؤكدًا أننا استطعنا على مدار 4 سنوات الوصول لأن تمتلك الهيئة على 311 منشأة صحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان.

مشيرًا أن الهيئة تمتلك منشآت صحية تتمتع ببنية تحتية قوية وكفاءات طبية وتجهيزات طبية حديثة، منوهًا أن الهيئة نجحت في الوصول بـ 193 منشأة صحية تابعة لها بـ 6 محافظات وهم محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان» إلى درجة الاعتماد الكلي أو المبدئي، لافتًا أنه للوصول إلى أعلى مستويات الجودة ضمن خطة الهيئة لعام 2024 سيتم اعتماد المنشآت بمعايير دولية TEMOS , JCI لاستقطاب الوافدين الأجانب وتقديم الخدمة المتميزة لهم، فضلًا عن إنشاء مكاتب تابعة للهيئة للتعامل مع الأجانب بالمطارات.

مؤكدًا حرص الهيئة على مشاركة خبراء البنك الدولي، وشركاء النجاح من شركة ديلويت العالمية وإيكو ميديكال الإماراتية، بالمجلس التنفيذي لهذا العام لمناقشة مؤشراتنا بمنظور دولي.

فيما استعرض مدراء الأفرع بمحافظات التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» مؤشرات الأداء لعام 2023، وتناولت أبرز الجوانب المهمة لتقييم الأداء وتطوير الخدمات الصحية في تلك المحافظات، والتي تقييم الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في كل محافظة، بما في ذلك أجهزة الأشعة والمعامل، ومدى تلبية احتياجات المحافظة، وتم استعراض المؤشرات المالية لكل فرع ومستوى الرعاية الأولية والثانوية والثالثية المقدمة، وتم استعراض معدلات التردد على المنشآت الصحية ونسب إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل المجاني في كل محافظة، بالإضافة إلى معدل الزيارات المنزلية ومؤشرات التشغيل ومعدلات رضا المستفيدين عن جودة الخدمة في كل محافظة، وتم عرض جميع حزم الخدمات الطبية المضافة والمستحدثة المتاحة في كل محافظة، تلبية لاحتياجات المرضى وتحسين تجربة المريض داخل منشآت الهيئة.

واستكمل اجتماع المجلس التنفيذي أعماله بعقد عدة جلسات نقاشية وورش عمل، كما استضاف المجلس بعض الخبراء وشركاء النجاح في مجال الرعاية الصحية لمناقشة فرص التطوير والتميز على كافة المستويات ووفقًا لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية، حيث استعرضت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «مؤشرات التحول بالأهداف الاستراتيجية إلى أهداف تنفيذية وتشغيلية»، والتي أدارها الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة ، وضمت كلًا من الدكتور مصطفى عبدالله، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور ماهر أباظة، مدير تنفيذي بشركة ديلويت، والدكتورة سارة عَدوان، المدير الإقليمي لنجاح العملاء بوولتر كلاور، وأكد المشاركين بالجلسة أن الهيئة أصبحت محط أنظار لنقل الخبرات المصرية، حيث أثنى الحضور عن التحول بالهيئة من مرحلة المأسسة إلى التميز التشغيلي وتم استعراض محاور دعم الاستدامة المالية ودعم الحوكمة الصحية الرشيدة، مؤكدين على أهمية تدريب العنصر البشري والاستثمار فيه باعتباره المورد الأثمن للهيئة.

وشارك كل من الدكتور جمال رطبة المستشار المالي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد زيدان مستشار رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار الصحي وتنمية الموارد، بجلسة نقاشية مفتوحة، تناولت أهمية الاستدامة المالية وأهمية الحوكمة الرقمية لإدارة دورة الإيرادات RCM ودورها في تحسين الآداء وتعزيز جودة الخدمات الصحية، كما شارك الدكتور طارق رشيد، خبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية وعلاج صمامات القلب بالقسطرة، والمشرف العام على أقسام القلب بإقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بجلسة حوارية عن أمراض القلب والكوليسترول وأهمية اكتشاف الأمراض غير المعدية مبكرًا، مشيرًا أن استخدام العلاج الأمثل يقلل نفقات العلاج على المرض، مستعرضًا خارطة طريق الهيئة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى نتائج مبادرة "احمي قلبك" التوعوية التي انطلقت في محافظات الأقصر والاسماعيلية وبورسعيد، للتوعية بقصور عضلة القلب وتصلب الشرايين وتثقيف المواطنين بنمط الغذاء الصحي السليم لكيفية التحكم في معدلات الكوليسترول وأهمية تغيير المرضى لنمط حياتهم، معلنًا عن تدشين أول عيادة للدهون من محافظة الأقصر خلال 2024 كمرحلة أولى، ومن المقرر تدشين عيادة أخرى بمحافظة الإسماعيلية.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، بجلسة حوارية من إمارة أبو ظبي تحت عنوان «الاتجاهات الاستراتيجية في إدارة المنشآت الصحية» وتناول فيها التوجهات الاستراتيجية والرؤية العامة خلال الفترة القادمة وفقًا للارشادات العالمية، واستعرض آليات ربط الأهداف الاستراتيجية بالتنفيذية بالتشغيلية.

فيما استعرضت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الرعاية الأولية بالهيئة، مؤشرات الفحص الطبي الشامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست، واستعرضت نتائج المسابقة التحفيزية لتحقيق المستهدفات والتي تم إطلاقها بين جميع منشآت الرعاية الأولية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست في 2023، حيث تم اختيار 3 منشآت ممثلة عن كل فرع وزلك بناء على عدة معايير أبرزها أعلى منشأة تحقيقًا لمستهدفها السنوي من الفحص الشامل، والمنشآت التي قامت بجهود غير عادية لتحقيق مستهدفها، كما استعرضت أيضًا السياسات المستحدثة وخطة الفحص الشامل خلال الفترة المقبلة وفقًا للإرشادات الصحية العالمية والمبنية على السن والملف الطبي لكن مواطن والأمراض المصاحبة أو المزمنة.

كما استعرض الدكتور أحمد العزب، مدير عام الادارة العامة للبحوث والتطوير والمشرف على غرف الأزمات والحد من المخاطر بهيئة الرعاية الصحية، خلال جلسة نقاشية، دور الهيئة العامة للرعاية الصحية وخطتها في التعامل مع أحداث قطاع غزة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وهيئة الإسعاف المصرية، لافتًا إلى ما اتخذته الهيئة من تدابير في التعامل مع مصابي القطاع الوافدين عبر معبر رفح والتدخلات الطبية والعمليات التي تم إجرائها لمصابي غزة من قبل الفرق الطبية بالهيئة ومن خلال مستشفيات الهيئة والتي بلغت نسبتها 35% من إجمالي العمليات الني تم إجرائها لمصابي القطاع

وضمن فعاليات المجلس التنفيذي، تم عرض قصة نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال مشاركتها الهيئة بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2024"، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (29 يناير - 1 فبراير 2024)، حيث شاركت الهيئة بجناح يُمثل القطاع الحكومي المصري لأول مرة، و شرفت الهيئة باستعراض التجربة المصرية الرائدة في التأمين الصحي الشامل، وبعمل جولات افتراضية لرواد المعرض من خلال استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لدعم السياحة العلاجية بجناح هيئة الرعاية الصحية بـ "آراب هيلث 2024"، وكان أبرز مخرجات المشاركة توقيع 8 بروتوكولات تعاون في مجالات الرعاية العلاجية الرقمنة والذكاء الاصطناعي والسياحة العلاجية واقتصاديات الصحة .. إلخ.

وعلى هامش اجتماع المجلس التنفيذي، وفي الختام كرم الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، كل من ساهم بقوة وجدارة في التعامل مع الحالات الطبية والإنسانية القادمة من قطاع غزة، حيث تم تكريم الدكتور أحمد العزب، مدير عام الادارة العامة للبحوث والتطوير والمشرف على غرف الأزمات والحد من المخاطر بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد شفيق، مدير إدارة المراكز المتخصصة بالهيئة، والدكتور عمرو صلاح أحد أعضاء الفريق الطبي بهيئة الرعاية الصحية.

وتم منح درع الهيئة لكل من، الدكتور مصطفى عبدالله، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور ماهر أباظة، مدير تنفيذي بشركة ديلويت، والدكتورة سارة عَدوان، المدير الإقليمي لنجاح العملاء بوولتر كلاور.

فيما تم تكريم منشآت الرعاية الأولية الفائزة بالمسابقة التحفيزية لتحقيق المستهدفات خلال 2023، وهم 18منشأة وهم وحدات طب أسرة «شمال الحرية وسهل الطينة» ومركز طب أسرة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، وحدات طب أسرة «منشية النوبة، أرمنت الوابورات» ومركز طب أسرة الكرنك الجديد بمحافظة الأقصر، مراكز طب أسرة «التل الكبير وأبوخليفة» ووحدة طب أسرة الظاهرية بمحافظة الإسماعيلية، ومراكز طب أسرة«الرويسات و رأس سدر» ووحدة طب أسرة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، ووحدات طب أسرة «الصفا، شندورة» ومركز طب أسرة التوفيق بمحافظة السويس، ووحدات طب أسرة«أبوالريش قبلي، حاجر البلاليص، الكنج غرب» بمحافظة أسوان.