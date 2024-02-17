نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن ومصنعاتهم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت وضبط الأسعار لإستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي سلامة المواطنين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال الأسبوع الماضي والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك بالمرور على اماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من تحرير ١١ محضر وضبط عدد ( ٣.٥ ) طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

واشار التقرير أن الضبطيات شملت ١٠٦٠ كجم مصنعات دواجن ومقطعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية اكتوبر والشيخ زايد، وضبط ٢٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بنطاق أحياء العجوزة والدقي وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر.

كما أوضح التقرير ان الحملات تمكنت خلال تمشيط الأسواق من ضبط ٧٠٠ كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بالجيزة وضبط ١٥٠٠ كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بمركز ومدينة أوسيم.

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