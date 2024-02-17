وزير الصحة يوجه بالإسراع في ميكنة منظومة صرف ألبان الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:32 مساءً - وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة المستقبل ويوجه بإعادة توزيع الزيادة العددية من أطباء الأسنان على منشآت طبية أخرى أكثر احتياجاً

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مركز طب أسرة المستقبل بمدينة المستقبل في محافظة القاهرة، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد كافة أقسام المركز، حيث تفقد قسم العلاج الطبيعي (رجال، سيدات، أطفال)، وراجع جداول انتظام العاملين من الأطباء والتمريض، فضلاً عن مراجعة سجلات ترددات المرضى بالقسم، ومراجعة توافر الأجهزة وصيانتها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد عيادتي الأسنان بالمركز، معرباً عن استياءه من تردي التجهيزات، وحالة الأجهزة الطبية، موجهاً بضرورة تطوير تلك العيادات، كما راجع الوزير كشوفات الانتظام، منتقداً زيادة أعداد الأطباء عن الحاجة الفعلية للقسم، حيث وجه في هذا بإعادة توزيع اطباء الأسنان على الأماكن الأكثر احتياجا

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد خلال جولته بالمركز عيادات الأطفال، والصيدلية ومراجعة كشوفات العاملين وانتظامهم، فضلاً عن التأكد من الأدوية اللازمة للمرضى، وألبان الأطفال، وراجع منظومة الصرف، موجهاً بسرعة ميكنة منظومة صرف ألبان الأطفال.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد خدمات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تقدم الوحدة خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، رعاية كبار السن، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية)، منتقداً ضعف الترددات، وقلة متابعة توفير خدمات المبادرات الصحية للمترددين على المركز واستفادتهم منها.