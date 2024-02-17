ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بانتحاله صفة رجل شرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:33 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته مبلغ مالى ، حال قيامه بإستيقاف (مزارع- مقيم بمحافظة البحيرة) بدائرة القسم ، وإيهامه بأنه أحد رجال الشرطة ومحاولة الإستيلاء منه على المبلغ المالى.

▪ بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على المستوى الجمهورية.