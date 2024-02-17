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ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بانتحاله صفة رجل شرطة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:33 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته مبلغ مالى ، حال قيامه بإستيقاف (مزارع- مقيم بمحافظة البحيرة) بدائرة القسم ، وإيهامه بأنه أحد رجال الشرطة ومحاولة الإستيلاء منه على المبلغ المالى.

▪ بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على المستوى الجمهورية.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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