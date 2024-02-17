تنظيم حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:33 مساءً - قامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.