قطاع الأمن العام يشن حملات لمكافحة جرائم السرقات في قنا والوادي الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:33 مساءً - تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (قنا – الوادى الجديد) من تحقيق بعض النتائج الإيجابية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات

مديرية أمن قنا

ضبط (سائق وعاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى عملات أجنبية) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عن طريق تسلق السور وكسر النافذة الخاصة بالمسكن مُستغلين عدم تواجد مالكه بصورة دائمة، وأضافوا بقيام إثنين منهم بتغيير جزء من العملة الأجنبية المستولى عليها من خلال (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى من العملات الأجنبية) وبمواجهته أقر بذلك وأضاف بشراء تلك العملات بغرض بيعها والإستفادة من فارق سعر العملة.

مديرية أمن الوادى الجديد

ضبط ( عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفرافرة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة 4 كابلات كهرباء طاقة شمسية مختلفة الأطوال من داخل مزرعة كائنة بدائرة المركز .. بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.