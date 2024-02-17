ضبط 3 أشخاص لتعديهم على عاطل بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وإضطراب بدرجة الوعى ، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالفحص توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم .. وبحوزة مالك الدراجة (سلاح أبيض "مطواة ")، وبمواجهتهم اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه بإستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لتعدى أحدهم على المصاب بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته "ولاذوا بالفرار مستقلين الدراجة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.