ضربة أمنية حاسمة.. ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:33 مساءً - تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن قنا قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، متخذان من نطاق محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة قنا وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سيارة ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والسيارة فى النقل والترويج .
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400,000 ) أربعمائة ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
يأتي ذلك إستكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان .. وفى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة.