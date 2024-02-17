ضربة أمنية حاسمة.. ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:33 مساءً - تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن قنا قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، متخذان من نطاق محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة قنا وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سيارة ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والسيارة فى النقل والترويج .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400,000 ) أربعمائة ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .