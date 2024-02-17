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"القومي للمرأة" ينفذ ورشة تدريبية على فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية

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أحمد جودة - القاهرة - نفذ المجلس القومى للمرأة ورشة تدريبية  على فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية بالتعاون مع شركة لوسافر لصناعة الخمائر، في اطار التعاون  مع مفوضية شئون اللاجئين في مصر،استهدفت  الورشة 15 متدربة من الوافدات من كل من ( السودان، واليمن، وسوريا، واريتريا )، لمدة اسبوعين  في الفترة من ١١-٢٢فبراير ٢٠٢٤.


تهدف الورشة التدريبية إلى تدريب  الوافدات علي الحرف المختلفة لمساعدتهن علي اقامة مشروعات صغيرة تدر عليهن وعلي اسرهن دخل يساعدهم علي توفير حياة كريمة لهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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