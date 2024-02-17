نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القومي للمرأة" ينفذ ورشة تدريبية على فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ المجلس القومى للمرأة ورشة تدريبية على فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية بالتعاون مع شركة لوسافر لصناعة الخمائر، في اطار التعاون مع مفوضية شئون اللاجئين في مصر،استهدفت الورشة 15 متدربة من الوافدات من كل من ( السودان، واليمن، وسوريا، واريتريا )، لمدة اسبوعين في الفترة من ١١-٢٢فبراير ٢٠٢٤.



تهدف الورشة التدريبية إلى تدريب الوافدات علي الحرف المختلفة لمساعدتهن علي اقامة مشروعات صغيرة تدر عليهن وعلي اسرهن دخل يساعدهم علي توفير حياة كريمة لهم.

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