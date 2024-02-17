ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 02:30 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية غير المصرح بتداولها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبحوزته (400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) .

وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.