ضبط مُسجل خطر لسرقته 10 عدادات مياه من داخل المنازل بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 02:30 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

وجرى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه 10 وقائع سرقه بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميلته سيئة النية (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) داخل مخزن تابع لها كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وإعترفت بعلمها بكون العدادات من متحصلات وقائع سرقة .

وضبط (5 أشخاص- مقيمون بدائرة قسمى شرطة "المطرية، الساحل") لقيامهم بإرتكاب واقعة الإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بإستخدام سيارتين "ميكروباص - ملاكى" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان .. وبحوزتهم (السيارتان المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة - 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث قام أحد المتهمين بإستدراج المجنى عليه "سائق" إلى محل الواقعة وإيهامه بعرض سيارة للبيع ، وقيام أحد المتهمين بخطف الحقيبة من المجنى عليه وبداخلها المبلغ المالى .

وتم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.