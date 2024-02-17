ضبط 3 سيدات لقيامهن بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والدجل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من إحدى السيدات بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال من إحدى القائمات على أعمال السحر والدجل وتحصلها منها على مبالغ مالية.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وأنها تمارس أعمال السحر والشعوذة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها معاونيها (سيدتين "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بمحافظة القاهرة) .. وبحوزتهن (3 هواتف محمول مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.