«الداخلية» تواصل حملاتها الأمنية وتضبط 252 قضية مخدرات و48 قطعة سلاح و62691 حكما قضائيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 02:30 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وفقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

‏ فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (252) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (277) متهم ضُبط خلالها الآتى :

‏ كمية من مخدر الحشيش وزنت (176,279 كيلو جرام).

‏ كمية من مخدر البانجو وزنت (25,820 كيلو جرام).

‏ كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,563 كيلو جرام).

‏كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,402 كيلو جرام).

‏ كمية من مخدر الشابو وزنت ( 6,305 كيلو جرام).

‏ كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,130 كيلو جرام).

‏ كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 980 جرام).

‏ كمية من مخدر البودر وزنت (57 جرام).

‏ كمية من مخدر الكوكايين وزنت (47 جرام).

‏عدد (683) قرص مخدر.

‏وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (48 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

‏ بندقية آلية .

‏ (5) بنادق خرطوش.

‏ (4) طبنجات.

‏ (38) فرد محلى .

‏ (270) طلقة مختلفة الأعيرة .

‏ (10) خزينة متنوعة.

‏ (207) قطعة سلاح أبيض .

‏وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (62691) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

‏ (189) حكم جناية.

‏ (20795) حكم حبس جزئى.

‏ (3668) حكم حبس مستأنف.

‏ (29017) حكم غرامة.

‏ (9022) مخالفة.

‏وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (6) متهمين إرتكبوا (8) حوادث متنوعة .

‏ فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (25) متهم.

‏ فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم .

‏ فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (313) دراجة نارية مخالفة.

‏ فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25438) مخالفة مرورية متنوعة.

‏ فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

‏ تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.