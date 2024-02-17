نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تقر حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمشروع "زهرة العاصمة" في مدينة بدر، الذي يُخصص للموظفين الذين انتقلوا للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان برفقته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على نجاح انتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى تقديم حزمة من الحوافز للموظفين، سواء من خلال توفير وحدات سكنية في مشروع "زهرة العاصمة" أو صرف بدل انتقال نقدي شهري للراغبين في ذلك.

تجول رئيس الوزراء في المشروع، تفقد الخدمات المقدمة، وتفاعل مع الموظفين، حيث وجّه بزيادة المساحات الخضراء وتحسين أوضاع النظافة. أشار أيضًا إلى ضرورة توفير مخبز إضافي وعربات لتأمين الخبز للمستفيدين.

المشروع يتكون من ثلاث مراحل، حيث تم تخصيص وتسليم وحدات في المرحلة الأولى وتقدمت الأعمال في المراحل اللاحقة. تم توصيل الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت. كما أطلق الدكتور مدبولي جهود لتحسين البنية التحتية وتكثيف الخدمات، مع التأكيد على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات لضمان استقرار الأسر المنتقلة.