وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 03:31 مساءً - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملتقى التوظيف لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص بمشاركة نحو 25 شركة من شركات القطاع الخاص التي توفر أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب من حملة كافة المؤهلات العليا والمتوسطة أو بدون مؤهل، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع نادى 6 أكتوبر.

حضر افتتاح الملتقى إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ومجلس إدارة نادي 6 أكتوبر.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب، في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن ملتقيات التوظيف تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي برغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة.

وثمن "صبحي" المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال التعاون مع القطاع الخاص مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن وزارة الشباب قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف والمعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

وعقب الافتتاح حرص الوزير على تفقد أروقة الملتقى لمتابعة إقبال الشباب والتعرف على الوظائف المقدمة لهم والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى.

وعلي هامش ملتقي التوظيف، تم تنظيم معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمراكز الشباب ، وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر من خلال تسويق منتجاتهم.