وزير التربية والتعليم يشارك في فاعليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 03:31 مساءً - شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان “الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات”.

جاء ذلك بحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة، الدولة للهجرة وشئون المصرين في الخارج، وقطاع الأعمال العام، والأستاذ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والاستاذ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الاخبار، وعدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين.

وقد أشاد الدكتور رضا حجازي بالمؤتمر وتنظيمه وأهدافه، والذي يهدف لطرح كافة وجهات النظر وإجراء حوار مثمر وبناء حول سبل مواجهة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات لا تغيب عنها سبل تطوير المنظومة التعليمية التي تبذل فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودًا كبيرة بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات في الدولة.

كما أشاد الدكتور رضا حجازي بالدور التنويري المؤثر والفاعل لمؤسسة أخبار اليوم ومختلف المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة تلعب دورًا محوريا في إبراز كافة الجهود التي تقوم بها الدولة على صعيد تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

وقد تضمنت فعاليات المؤتمر ٤ جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى.

وركزت جلسات المؤتمر على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية.