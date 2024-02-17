رئيس الوزراء يتابع موقف الوحدات المخصصة بالحي السكني الثالث R3 في العاصمة الإدارية الجديدة (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع موقف الوحدات المخصصة بالحي السكني الثالث R3 في العاصمة الإدارية الجديدة.. توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى الحى السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الموقف الخاص بالوحدات المخصصة للموظفين أيضا، والخدمات المتوافرة به، وذلك عقب جولته بالوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر.

جانب من جولة رئيس مجلس الوزراء

وخلال جولته، في أرجاء الحى السكنى الثالث R3، للتعرف على مختلف الخدمات المقدمة لقاطنيه، تفقد رئيس الوزراء إحدى المدارس "الدولية" الموجودة بالحي السكني R3، الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع إلى شرح حول ما تتمتع به المدرسة من تجهيزات وإمكانات متنوعة، وما تضمه من فصول تعليمية ومعامل وملاعب رياضية، وما تقدمه من خدمات تعليمية، وأنشطة مختلفة لطلابها عبر مراحل التعليم.

جانب من جولة رئيس مجلس الوزراء

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجولة، إلى عدد من المدارس الأخرى الموجودة بالحي السكني الثالث R3، والتي بدأت العمل بالفعل، وتأتي أيضًا بالقرب من الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إحدى الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث R3

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، إحدى الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث R3، المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال ذلك أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الحى السكني الثالث R3 يقع على مساحة ١٠١٦ فدانا، ويتكون من ٢٤ ألف وحدة سكنية، وتم مؤخرا تخصيص ٤ آلاف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، وجار تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

جانب من جولة رئيس مجلس الوزراء

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحي متوافر به العديد من الخدمات، ويوجد به حاليا أكثر من ١٣٠ أسرة مقيمة بالفعل داخل الحي، وتم تشغيل عدد من الخدمات الضرورية مثل: مخبز آلي، مخبز بلدي، وعدد من السوبر ماركت لبيع المنتجات الغذائية، ومطاعم، وصيدلية، بالإضافة إلى مسجد تم تشغيله بالفعل من خلال وزارة الأوقاف.

جولة رئيس الوزراء للوحدات السكنية بالحي السكني الثالث R3

ولفت المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الوحدات السكنية جاهزة للتسليم في أقرب وقت طبقا للخطة الزمنية التي تم وضعها من خلال الجهاز، وذلك بعد قيام حاجزي تلك الوحدات من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستكمال الإجراءات المطلوبة.