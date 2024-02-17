نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحقق إنجازات هائلة في العلوم إلى ريادة التكنولوجيا الفضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأتي أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع بمجموعة من الأحداث والإنجازات التي تبرز التزام مصر بتعزيز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. خلال هذا الأسبوع المليء بالفعاليات، شهدنا لقاءات عليا تتعلق بالتعاون الدولي وتأثيره على اقتصاد المعرفة، فضلًا عن توقيع اتفاقيات هامة مع جهات محلية ودولية.

كما رصدنا جهود وزارة التعليم العالي في مجال الاستشعار من البُعد وتكنولوجيا الفضاء، وفوزها بدور نائب رئيس لجنة الإنذار المُبكر لموجات التسونامي، وهي إنجازات تعزز مكانتها على الساحة الدولية.

في ذات السياق أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٠ فبراير وحتى ١٦ فبراير وكان على النحو

الآتي:



1) بحضور د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تم عقد جلسة حوارية بعنوان "التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة" والتي أقيمت، بحضور السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، وأكد الوزير سعي الوزارة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 إلى التوسع في التعاون الدولي، خاصة في مجالات الزراعة، والمياه، ومصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرة هولندا في هذه المجالات الحيوية التي تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

2) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وفد شركة سيمنس برئاسة السيد/ مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذى للشركة، وأشار الوزير إلى ترحيبه بالتعاون مع شركة سيمنس كشريك تكنولوجى فى مجال التحول الرقمى، وبناء القدرات فى المجالات التكنولوجية داخل مؤسسات التعليم العالى المصرية، لافتًا إلى التعاون مع الشركة خلال فترة عمادته لكلية الهندسة، مشيدًا بالتعاون الكبير بين الشركة ومؤسسات التعليم العالى فى تنفيذ خطة التحول الرقمى داخل الجامعات المصرية.

3) فازت مصر، بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المُبكر لموجات التسونامي بمنظمة اليونسكو، وتعد هذه هى المرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب مسئول من إحدى الدول الإفريقية والعربية، حيث جاء ذلك بناءً على المُجهودات والأنشطة التي قام بها الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المُشاركة فى اعداد البرامج الخاصة بالإنذار المُبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي، كما يُعد هذا المنصب تأكيدًا لدور مصر الإقليمي والدولي بمنظمة اليونسكو.

4) توقيع اتفاقية التعاون الفني لمشروع إنشاء نظام التعليم الياباني في مصر (EJ-KOSEN) بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP)، ويهدف المشروع إلى إدخال نظام التعليم الياباني المعروف باسم KOSEN كنظام جديد يخدم منظومة التعليم العالي في مصر، من أجل إعداد أجيال جديدة من الخريجين الذين يتمتعون بالمهارات المتطورة، وحتى يكونوا مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

5) أعلن معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (GNLC) انضمام ثلاث مُدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2023، وأشار الوزير إلى أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره؛ ليُصبح كل شخص مصدرًا للتعلم والمعرفة، فضلًا عن زيادة الوعي بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وتشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة.

6) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نجاح مصر في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي Nexsat-1 بالتعاون مع شركة BST الألمانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيا الفضاء وصناعة الفضاء في مصر وبناء القدرات والبنية التحتية لهذا القطاع التكنولوجي المُتطور، ويُعتبر هذا النجاح بمثابة نقلة نوعية لتكنولوجيا الاستشعار من البُعد والأقمار الصناعية في مصر، خاصة وأن امتلاك مصر لهذه التقنيات يؤكد على قدرة وريادة مصر إقليميًا وإفريقيًا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية والاستشعار من البُعد.

7) افتتحت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المدارس الشتوية لعام 2024 لطلاب الكليات العملية ( هندسة - صيدلة - طب بيطري - علوم - زراعة)، وذلك في ظل توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي، وكذا ربط الجامعات بالمراكز البحثية لرفع قدرات الطلاب وتشجيعهم على البحث العلمي، وذلك في إطار سعي مدينة الأبحاث لتحقيق محاور الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030.

8) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال قيام كل جامعة بتطوير منطقة عشوائية أو أكثر من المناطق الواقعة في نطاقها، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، فضلًا عن تنظيم القوافل التنموية المختلفة في جميع المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية، والزراعية، والبيطرية، والتثقيفية؛ للارتقاء بجودة حياة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التخفيف عن المواطنين، والارتقاء بأحوالهم المعيشية.

9) دعمت هيئة الاستشعار من البُعد استخدام الزراعة الذكية لتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وذلك بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المُجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار کندي.

10) نظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جلسة توضيحية حوارية (أونلاين) لأحد شركائه الصناعيين (شركة بروتيني) ببرنامج Bio-iChallenge والذي أطلقه الصندوق بهدف دعم الابتكارات التي تقدم حلولًا للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ويستهدف البرنامج طلاب السنة النهائية وقبل النهائية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، ويهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، وتقديم دعم فني وتقني وعلمي لمشروعات الطلاب المشاركين بإشراف أكاديميين وخبراء متخصصين في الصناعة.

11) عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ورشة عمل تحت عنوان "رؤية متعمقة للنظام البيئي للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية"، وشهدت الورشة مناقشات حول سُبل إيجاد حلول مُبتكرة لتحديات المناخ والغذاء والزراعة التي تؤثر على المنطقة، وتكثيف الاهتمام بالأنشطة التي تعمل على تسريع وتوسيع نطاق الابتكارات والتحول الرقمي، والمساهمة في تحسين مخرجات القطاعات الزراعية وسلاسل القيمة الغذائية في البلدان.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي