نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة اختبار المتقدمين لـ30 ألف معلم الدفعة الأولى لسد العجز بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم في مصر عن قرارها باستئناف اختبار المتقدمين لـ30 ألف معلم من الدفعة الأولى لمسابقة التعليم.

كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للمسابقة بهدف توفير فرص عمل لنحو 11،114 معلم ومعلمة، للانضمام إلى الصفوف الأولى الثلاث للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025 في جميع مدارس الجمهورية. وأكدت الوزارة توفير فرص عمل متنوعة للمدرسين في جميع المراحل الدراسية.

تشير الخطوات التي حددتها وزارة التربية والتعليم لتقديم الطلبات إلى زيارة بوابة الوظائف الحكومية، ومن ثم النقر على الوظائف واختيار وظيفة معلم مساعد وتحديد المحافظة المرتبطة به. يجب على المتقدمين كتابة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات قبل النقر على زر "إرسال".

تتضمن شروط المسابقة عدة نقاط، من بينها أن تكون المسابقة مخصصة للمصريين وأن يكون المعلم/ة لديهم سمعة جيدة، وعدم وجود حكم جنائي أو عقوبة جنائية، وأن يكون العمر 40 عامًا أو أقل.

الشروط تشمل أيضًا أن لا يكون المتقدم قد فصل من الخدمة، وأن يكونوا خريجين من أقسام تعليم أساسي أو التعليم الابتدائي، وتحقيق تقدير مقبول أو أي تقدير أعلى. كما يتعين على المتقدمين اجتياز اختبار المسابقة والاختبار الطبي، إضافةً إلى إجراء تحليل للمخدرات.