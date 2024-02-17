عاجل - تفاصيل إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات في رفح

أحمد جودة - القاهرة - لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش

تفاصيل إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات في رفح.. قال محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم السبت، إن يتم تنفيذ منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا يأتي "لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري".

تفاصيل إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات في منطقة رفح

وأكد المحافظ، حسب ما نشرته سكاي نيوز عربية، أن المنطقة الجاري إقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء، لافتًا إلى أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تصل إلى المحافظة بالطريق البري، بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وكانت مصر نفت في وقت سابق الأنباء المتداولة بشأن بناء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة استعدادا لاستقبال لاجئين من رفح.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الجمعة، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل الهجوم الإسرائيلي عليهم في القطاع.

وأكد رشوان أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.