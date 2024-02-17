انت الأن تتابع خبر بداية من اليوم .. قطع الكهرباء أسبوع كامل عن هذه المناطق في الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن في محافظة الدقهلية من قطع الكهرباء لمدة أسبوع بداية من اليوم السبت حتي يوم الخميس القادم بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباءوأكدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 5ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهراً، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء