انت الأن تتابع خبر بداية من اليوم .. قطع الكهرباء أسبوع كامل عن هذه المناطق في الدقهلية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن في محافظة الدقهلية من قطع الكهرباء لمدة أسبوع بداية من اليوم السبت حتي يوم الخميس القادم بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة
- موعد قطع الكهرباءوأكدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 5ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهراً، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.
أماكن قطع الكهرباء
- وأوضح مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ في بيانها، أن المناطق التي تشهدت قطع الكهرباء ، شارع السلخانة – شارع السيد سليم من محمد فتحى «شارع منتصر – شارع البدالة – الثانوية من الجلاء ومنطقة شارع السلخانة من الشيخ حسانين – شارع محمد فتحى – شارع الجلاء من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل – خلف مساكن الجلاء و وشارع محمد فتحى – سوق ستوتة – شارع السيد سليم من محمد فتحى – شارع الجلاء من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل – خلف مساكن الجلاء و شارع سكة سندوب – ميدان الشيخ حسانين – شارع ستوتة من محمد فتحى – شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية من الجلاء وشارع السلخانة – شارع السيد سليم من محمد فتحى – شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية من الجلاء و شارع سكة سندوب – ميدان مشعل – شارع الجلاء – شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية من الجلاء مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع.